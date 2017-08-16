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Азербайджанец пытался вывезти в Грузию более 3,5 млн незадекларированных рублей
16.08.2017 15:06
Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Азербайджана более 3,5 млн рублей, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«В автомобиле марки «Volkswagen» направлявшегося в Грузию гражданина Азербайджана Сакита Алескерова на таможенном посту «Сыныг керпю» были обнаружены незадекларированные 3,54 млн российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.
Сообщается, что владелец автомобиля пытался всячески помешать таможенникам осмотреть машину.
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