Азербайджанец пытался вывезти в Грузию более 3,5 млн незадекларированных рублей

16.08.2017 15:06 Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Азербайджана более 3,5 млн рублей, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).



«В автомобиле марки «Volkswagen» направлявшегося в Грузию гражданина Азербайджана Сакита Алескерова на таможенном посту «Сыныг керпю» были обнаружены незадекларированные 3,54 млн российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.



Сообщается, что владелец автомобиля пытался всячески помешать таможенникам осмотреть машину.















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