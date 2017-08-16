Взрыв на ГЗС в Батуми: один человек сильно пострадал

16.08.2017 16:08 Молодой мужчина значительно пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции на улице Генерала Абашидзе в черноморском курортном городе Батуми (Аджария).



"Состояние пациента крайне тяжелое, у него ожоги 90% тела, а также ожоги дыхательных путей",- говорится в сообщении на странице клиники "Медина" в соцсети Facebook.



Пожар, который охватил четыре дома, к этому времени локализован.



"На месте находятся 60 пожарных-спасателей с соответствующей техникой. К этому времени пожар полностью локализован, пожарные тушат отдельные очаги. В результате сильного взрыва повреждены близлежащие жилые дома. Два дома, где возник пожар, значительно пострадали, однако там огонь уже локализован", — цитирует "Новости-Грузия" сотрудницу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



На месте дежурят четыре бригады скорой помощи.



"Первую помощь наши сотрудники оказали жильцам, чьи дома сгорели. Они были в стрессовом состоянии, у них было высокое давление. По словам очевидцев, в клинику "Медина" доставили 22-летнего юношу с ожогами", — сказал сотрудник скорой помощи Батуми.



Причины взрыва пока не установлены. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Данное преступление карается штрафом или исправительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.















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