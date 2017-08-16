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Пожар в Батуми ликвидирован - МВД
16.08.2017 19:40
Пожар в Батуми, произошедший в результате взрыва на газозаправочной станции, ликвидирован. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По информации ведомства, следствие в связи с произошедшим ведется по статье 240 прима УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов.
По информации МВД, в результате происшествия пострадали три человека. В результате взрыва на улице генерала Абашидзе в Батуми два дома разрушены полностью, в двух вспыхнул пожар, они повреждены. В результате взрыва также повреждены 5 машин.
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