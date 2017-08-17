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В центре Тбилиси сгорел секонд-хенд
17.08.2017 12:42
В центре Тбилиси сгорел склад подержанной одежды (секонд-хенд), трагедия произошла на улице Церетели, сообщили в МВД Грузии.
Возгорание произошло около 04:00 по местному времени.
"Горел склад одежды секонд-хенд площадью 200-250 квадратных метров. Он располагается на втором этаже здания. На месте были мобилизованы до 10 больших цистерн и до 60 пожарных-спасателей", - отмечается в сообщении.
В МВД добавили, что пожарные смогли ликвидировать огонь в течение получаса.
"Пожар не был масштабным, но исходя из того, что горела одежда, а рядом очень тесно расположены другие объекты, мы мобилизовали большое количество людей и техники с тем, чтобы не допустить распространения огня", - рассказали в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело.
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