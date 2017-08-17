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Один человек задержан в Рустави при попытке ограбить терминал «Банка Грузии»


17.08.2017   14:10
В Рустави, по улице Важа-Пшавела №4, был зафиксирован факт попытки ограбления аппарата "Банка Грузии".

По имеющейся информации, молодой человек в возрасте до 30 лет металлическим приспособлением старался повредить терминал, и забрать сумму.

На основании сообщения очевидцев, на месте была мобилизована патрульная и криминальная полиция. Сотрудники городского управления полиции Рустави задержали подозреваемого в преступлении там же, по улице Важа-Пшавела.

В МВД сообщают, что в связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по статье 19-177, что подразумевает попытку кражи. Ведется следствие.







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