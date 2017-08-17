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Автомобиль с российскими туристами загорелся в Западной Грузии
17.08.2017 16:01
Автомобиль с российскими туристами загорелся на дороге в каньон Окаце в регионе Имерети.
В результате происшествия никто не пострадал, — пишет очевидец Гурам Шерозия, разместивший в фейсбуке несколько фотографий, на которых запечатлен горящий автомобиль и процесс тушения пожара.
«Жертв нет, были российские туристы и они успели выпрыгнуть», — пишет Шерозия.
Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в МВД Грузии, в машине задымилась проводка, что и стало причиной инцидента. Уголовное дело не возбуждено, так как владельцы автомобиля не предъявляли претензий.
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