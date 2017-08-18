За два дня в Грузии выявлено 35 фактов нарушения тишины

18.08.2017 11:52 В Грузии полиция выявила 35 фактов нарушения законодательных норм, предусматривающих запрет на шум в жилых домах, публичных заведениях и общественных местах. Об этом сегодня сообщает МВД Грузии



С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки в Кодекс административных нарушений, которые вводят запрет на шум. Согласно закону, шуметь запрещается с 23:00 до 07:00. Штраф для физических лиц установлен в размере 150 лари (63 доллара), а для юридических — 500 лари (210 долларов). При повторном нарушении штраф увеличится вдвое.



По данным МВД, стражи порядка за два дня сделали предупреждение четырем правонарушителям, в остальных случаях составили соответствующий протокол. Еще двое инициаторов звонков не вышли на встречу с полицией.



«Согласно законодательству, для того, чтобы установить факт превышения норм акустического шума, экипажу патрульной полиции должна быть дана возможность войти в соответствующие жилые дома и в помещения зданий общественных/публичных учреждений и на застроенные территории. Однако в ряде случаев, население не сотрудничало с патрульными экипажами», — сказано в сообщении МВД.



Учитывая тот факт, что указанные законодательные регуляции введены недавно, на первый раз сотрудники МВД ограничиваются предупреждением нарушителей, но тут же сообщают, что в случае повторного нарушения норм акустического шума выпишут штраф.



Допустимых норм шума разработаны правительством Грузии. В квартире и доме допустимая норма шума — не должна превышать днем 35 децибел, а ночью — 30 децибел.



В торговых объектах допустимой нормой шума и днем, и ночью считается 55 децибел, в медицинских учреждениях – 40, как днем, так и ночью. В учебных заведениях как днем, так и ночью шум не должен превышать 35 децибел.



Ситуация в барах и ресторанах зависит от расстояния до соседних жилых домов. Неподалеку от невысокого здания днем будет допустимо до 50 децибел, а ночью – до 40. В случае соседства с высотным зданием, днем — 55 децибел, а ночью — 45.





"Новости-Грузия"











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