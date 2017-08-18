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Ситуацию на ледниках в Западной Грузии будут отслеживать беспилотниками
18.08.2017 13:11
Беспилотники займутся фотофиксацией подвижной части ледников и прилегающих к ним территорий в бассейне двух крупнейших рек в Западной Грузии - Ингури и Риони. Информация об этом представлена в сообщении на сайте Национального агентства охраны окружающей среды.
Ученые Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили будут наблюдать за ледниковыми ущельями для превенции возможной природной катастрофы. По данным на 2015 год в Грузии зафиксировано 637 ледников, из которых более половины приходятся на бассейн рек Ингури и Риони.
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