Ситуацию на ледниках в Западной Грузии будут отслеживать беспилотниками

18.08.2017 13:11 Беспилотники займутся фотофиксацией подвижной части ледников и прилегающих к ним территорий в бассейне двух крупнейших рек в Западной Грузии - Ингури и Риони. Информация об этом представлена в сообщении на сайте Национального агентства охраны окружающей среды.



Ученые Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили будут наблюдать за ледниковыми ущельями для превенции возможной природной катастрофы. По данным на 2015 год в Грузии зафиксировано 637 ледников, из которых более половины приходятся на бассейн рек Ингури и Риони.















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