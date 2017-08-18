За последние 6 месяцев в Грузии было зафиксировано 3331 автодорожное происшествие

18.08.2017 18:09 За последние 6 месяцев в Грузии было зафиксировано 3331 автодорожное происшествие, пострадало 4696 и скончалось 275 человек.



Максимальный показатель автодорожных происшествий был зафиксирован в мае и июле. Только в июле было зафиксировано 537 автодорожных происшествий, пострадало 778 и скончалось 42 человека.



Согласно статистическим данным МВД, в январе текущего года было зафиксировано 499 автодорожных происшествий, в результате которых пострадало 735 и скончалось 58 человек. В феврале произошло 406 автодорожных происшествий, пострадало 542 и скончалось 26 человек.



427 автодорожных происшествий было зафиксировано в марте. По информации МВД, скончалось 26, а пострадало 579 человек. Немногим больше были данные за апрель. По официальным данным, было зафиксировано 455 автодорожных происшествий, в результате которых повреждения разной степени тяжести получило 643 и скончалось 44 человека.



В мае статистические показатели увеличились и в результате 504 автодорожных происшествий пострадало 734 и скончалось 43 человека. Почти аналогичные показатели были зафиксированы в июне - 503 автодорожных происшествия, 36 погибших и 685 пострадавших. Тенденция роста сохранилась и в июле. По данным МВД, произошло 537 автодорожных происшествий, пострадало 778 и скончалось 42 человека.















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