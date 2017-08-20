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Хакеры полностью уничтожили архив грузинского онлайн-издания EPN
20.08.2017 15:12
Архив грузинского новостного агентства ExpressNews (ЭкспрессНьюс) был полностью уничтожен в результате хакерской атаки. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил главный редактор интернет-издания Ираклий Манагадзе.
В настоящее время сайт ЭкспрессНьюс отключен. При заходе на веб-страницу появляется уведомление: «ExpressNews восстановит работу в ближайшие часы».
Манагадзе пояснил, что хакеры уничтожили как оригиналы материалов, так и их резервные копии.
«На веб-страницу новостного агентства «Экспрессньюс» осуществлено незаконное проникновение. Уничтожен бекап и все файлы. Соответственно, больше не существует веб-страницы «Экспрессньюс». Компания-контрактор, которая обеспечивала нас сервером, снимает с себя ответственность. Они отмечают, что стерты вся база и файлы, и они никак не могли защитить «Экспрессньюс» от такой атаки», — написал Манагадзе.
Он добавил, что в настоящее время программисты пытаются восстановить фото- и видео- архивы, а также тексты, созданные за девять лет существования агентства.
Редакция намерена обратиться с жалобой в МВД Грузии. В агентстве надеются, что полиции удастся выяснить кто и с какой целью совершил киберпреступление.
Агентство ЭкспрессНьюс было создано в 2009 году. У сайта также есть русская и английская версии – их архивы также уничтожены.
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