В окрестностях озера Лиси сильный пожар

20.08.2017 16:59 На территории, прилегающей к озеру Лиси в Тбилиси, возник пожар. Огонь распространился на травяной покров площадью 1000 квадратных метров.



Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте мобилизовано три группы пожарных-спасателей. По их информации, огонь уже локализован и скоро будет ликвидирован.















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