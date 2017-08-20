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В окрестностях озера Лиси сильный пожар
20.08.2017 16:59
На территории, прилегающей к озеру Лиси в Тбилиси, возник пожар. Огонь распространился на травяной покров площадью 1000 квадратных метров.
Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте мобилизовано три группы пожарных-спасателей. По их информации, огонь уже локализован и скоро будет ликвидирован.
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