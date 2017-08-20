Пожар в окрестностях озера Лиси ликвидирован

20.08.2017 19:55 Пожар на территории, прилегающей к озеру Лиси, ликвидирован. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на данном этапе очагов открытого огня нет, но пожарные-спасатели продолжают работать на территории. По их информации, ведется обработка отдельных территорий, чтобы исключить распространение огня.



На территории, прилегающей к озеру Лиси, пожар распространился на травяной покров площадью 1000 квадратных метров.



По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте было мобилизовано три группы пожарных-спасателей.















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