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Пожар в окрестностях озера Лиси ликвидирован
20.08.2017 19:55
Пожар на территории, прилегающей к озеру Лиси, ликвидирован. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на данном этапе очагов открытого огня нет, но пожарные-спасатели продолжают работать на территории. По их информации, ведется обработка отдельных территорий, чтобы исключить распространение огня.
На территории, прилегающей к озеру Лиси, пожар распространился на травяной покров площадью 1000 квадратных метров.
По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте было мобилизовано три группы пожарных-спасателей.
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