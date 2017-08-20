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Пожар в Боржоми-Харагаульском национальном парке не удается потушить из-за ветра


20.08.2017   20:00
Из-за сильного ветра спасателям уже несколько часов не удается потушить пожар на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, сообщает телекомпания «Рустави 2». Огонь распространился на 0,5 гектара леса.

Пожар близ села Даба, расположенном в Боржомском ущелье, начался во второй половине дня. На тушении пожара задействованы сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Минприроды Грузии, более десяти пожарных бригад, спасательные службы, а также вертолеты погранполиции МВД Грузии.

Как утверждают представители агентства лесного хозяйства, опасность распространения огня на жилые дома отсутствует.
Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса.

По информации министерства внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело по 187 статье («порча имущества»).

Напомним, в прошлом месяце крупный пожар также произошел в соседнем курортного поселке Цагвери — 26 июля пожар возник в смешанном лесу Арджеванидзе. Огонь охватил порядка 5 гектаров леса. В тушении пожара участвовали 130 пожарных и вертолет погранполиции МВД Грузии.






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