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Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу локализован - МВД


21.08.2017   12:53
Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу локализован, заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в эфире «Первого канала» ОВГ.

Пожар в лесном массиве близ села Даба начался во второй половине дня 20 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на территорию площадью порядка 5 гектаров. До наступления темноты на тушении был задействован вертолет погранполиции МВД Грузии, однако из-за плохой видимости и ветра борьба с лесным пожаром с воздуха была прекращена. За ночь с помощью тяжелой техники была проложена альтернативная дорога, по которой к очагам возгорания могут подойти пожарные машины.

Сегодня утром Мгебришвили прибыл в село Даба, чтобы на месте руководить процессом тушения.

«К настоящему времени огонь локализован. Уже нет опасности его распространения, ведется ликвидация пожара. Вчера в течение всей ночи здесь работали более 200 пожарных-спасателей», — сказал глава МВД.

Мгебришвили отметил, что на тушении пожара были мобилизованы спасатели и пожарные из разных регионов страны.

«Ребята очень эффективно поработали, несмотря на довольно-таки сложное расположение и рельеф, а также ветер. Если погодные условия будут благоприятными, в ближайшие часы пожар будет ликвидирован», — заявил он.

Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса.

МВД Грузии по факту возбудило уголовное дело по 187 статье УК Грузии — «порча имущества».






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