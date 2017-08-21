В сентябре в Тбилиси откроется станция метро «Университет»

21.08.2017 15:20 Во второй половине сентября в Тбилиси будет открыта 23-я станция метро. Проект возобновления станции "Университетская" идет более чем два года. На данное время поезда на новой станции передвигаются в тестовом режиме. Информацию распространил Commersant.



Строительство 23-й станции тбилисского метрополитена в течение многих лет было законсервировано. Продолжение проекта второй линии столичного метро от станции Делиси в направлении университета началось в 1985 году, и остановилось в 1993 году. Строительство возобновилось в 1998 году, и к 2000 году открылась станция Важа-Пшавела.



Проект осуществляет Фонд муниципального развития по кредиту Банка развития Азии, и его стоимость составляет 83 миллиона лари.

















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