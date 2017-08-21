Премьер Грузии будет на месте руководить тушением пожара в Боржомском ущелье (+фото)

21.08.2017 22:53



Для скорейшей ликвидации пожара на склоне горы у села Даба, ранее сегодня по распоряжению премьера был создан чрезвычайный штаб.



В состав штаба вошли представители МВД, органов местного самоуправления, Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.



«Чрезвычайный штаб работает для ликвидации стихии в 24-часовом режиме. На тушении пожара мобилизовано несколько десятков пожарно-спасательных бригад, на месте происшествия работают два вертолета», — говорится в сообщении администрации правительства.



Согласно последней информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар в лесном массиве у села Даба к вечеру понедельника усилился. Появлению новых очагов возгорания способствовал сильный ветер.



Число пожарных-спасателей на месте ЧС достигло 250. В ведомстве отмечают, что угрозы населенным пунктам и объектам пожар не представляет.



«Они работают с полной включенностью и делают все для того, чтобы ликвидировать пожар. К этому времени на месте работают вертолеты. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — говорится в сообщении Агентства, распространенном в 20:00 по тбилисскому времени.



Информация о крупном возгорании лесного массива в Боржоми-Харагаульском парке поступила 20 августа, примерно в 14:30 часов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на территорию площадью более 5 гектаров.



В район села была направлена пожарная техника, однако из-за сложного рельефа подойти к очагам возгорания долгое время не удавалось. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции МВД Грузии. По просьбе грузинских властей президент Азербайджана Ильхам Алиева распорядился направить в Грузию вертолет МЧС страны.



Фото: Eto Merebashvili/fb.com



Премьер-министр Георгий Квирикашвили направляется в Боржомское ущелье, где уже более суток продолжается борьба с природным пожаром. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на пресс-службу администрации правительства.Для скорейшей ликвидации пожара на склоне горы у села Даба, ранее сегодня по распоряжению премьера был создан чрезвычайный штаб.В состав штаба вошли представители МВД, органов местного самоуправления, Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.«Чрезвычайный штаб работает для ликвидации стихии в 24-часовом режиме. На тушении пожара мобилизовано несколько десятков пожарно-спасательных бригад, на месте происшествия работают два вертолета», — говорится в сообщении администрации правительства.Согласно последней информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, пожар в лесном массиве у села Даба к вечеру понедельника усилился. Появлению новых очагов возгорания способствовал сильный ветер.Число пожарных-спасателей на месте ЧС достигло 250. В ведомстве отмечают, что угрозы населенным пунктам и объектам пожар не представляет.«Они работают с полной включенностью и делают все для того, чтобы ликвидировать пожар. К этому времени на месте работают вертолеты. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует», — говорится в сообщении Агентства, распространенном в 20:00 по тбилисскому времени.Информация о крупном возгорании лесного массива в Боржоми-Харагаульском парке поступила 20 августа, примерно в 14:30 часов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на территорию площадью более 5 гектаров.В район села была направлена пожарная техника, однако из-за сложного рельефа подойти к очагам возгорания долгое время не удавалось. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции МВД Грузии. По просьбе грузинских властей президент Азербайджана Ильхам Алиева распорядился направить в Грузию вертолет МЧС страны.Фото: Eto Merebashvili/fb.com











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