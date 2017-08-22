Пожар в Боржомском ущелье: Угроза распространения огня сохраняется

22.08.2017 11:29 Угроза распространения огня в Боржоми-Харагаульском национальном парке сохраняется до тех пор, пока пожарным не удастся ликвидировать главный очаг возгорания, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».



Уже третий день в лесном массиве у села Даба продолжается борьба с пожаром. Из-за сложного рельефа вплотную подойти к очагам возгорания технике не удается. Накануне днем огонь быстро распространялся из-за ветра — по последним данным, пострадали несколько десятков гектаров леса. Одну семью в Даба пришлось эвакуировать, однако, как заявляют представители властей, угрозы населенным пунктам и объектам пожар не представляет.



«Угроза распространения огня, конечно же, существует, если мы не потушим огонь на этом хребет. Если этот хребет погаснет, думаю, мы преодолеем острую фазу. Я думаю, что мы справимся», — сказал Квирикашвили.



Премьер прибыл на место ЧС в понедельник вечером. Там он провел заседание чрезвычайного штаба, в который вошли главы МВД, Минприроды, Минрегиона, руководитель Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, а также представители органов местного самоуправления.



Впоследствии Квирикашвили сообщил, что на тушении пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке будет задействована дополнительная спецтехника из Турции и Азербайджана.



В настоящее время с воздуха пожар тушат два вертолета погранполиции МВД Грузии и один вертолет МЧС Азербайджана.



«К этому времени ситуация лучше. У пожарных отмечены приоритетные зоны, которые следует тушить. На данный момент работает три вертолета. Один добавился еще. Из Турции два вертолета в пути. Они не смогли прибыть к утру из-за ветра, и сейчас они в дороге, через полтора-два часа и они подключатся. К ночи у нас будет лучшее положение», — добавил премьер.



По словам Квирикашвили, в работах, вместе с пожарными-спасателями, принимают участие сотрудники Компании развития горных курортов.



Комментарии сделали и другие члены Кабмина Грузии, которые также прибыли на место пожара. По словам министра энергетики Грузии Илии Элошвили, населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости к зоне ЧС, продолжает бесперебойно подаваться электроэнергия и газ.



Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса.















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