Турция и Азербайджан предоставят Грузии дополнительную технику для тушения пожара

22.08.2017 11:37 На тушении масштабного лесного пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке будет задействована дополнительная спецтехника из Турции и Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который в настоящее время находится на месте происшествия.



Для скорейшей ликвидации пожара на склоне горы у села Даба, ранее сегодня по распоряжению премьера был создан чрезвычайный штаб, в который вошли представители МВД, органов местного самоуправления, Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.



Перед собранием штаба, Квирикашвили сообщил журналистам, что утром на тушении пожара будут задействованы два турецких вертолета, а также один вертолет МЧС Азербайджана. По словам премьера, дополнительная техника будет работать на огненных фронтах недалеко от населенных пунктов.



«Ко всем очагам, о которых поступает информация, направляются пожарные бригады. Мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить наше население от стихии. Для этого в нашем распоряжении имеются соответствующие силы. Утром присоединится дополнительная техника из соседних стран. Уже достигнуто соглашение с турецкой и азербайджанскими сторонами, и мы справимся с этой стихией», — сказал Квирикашвили.



Информация о крупном возгорании лесного массива в Боржоми-Харагаульском парке поступила 20 августа, примерно в 14:30 часов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на территорию площадью более 5 гектаров.



В район села была направлена пожарная техника, однако из-за сложного рельефа подойти к очагам возгорания долгое время не удавалось. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции МВД Грузии. По просьбе грузинских властей, 21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиева распорядился направить в Грузию вертолет МЧС страны.



Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса. За девять лет зеленые активисты посадили на склонах гор десятки тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев.



МВД Грузии по факту возбудило уголовное дело по 187 статье УК Грузии — «порча имущества».















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