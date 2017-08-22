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Турция и Азербайджан предоставят Грузии дополнительную технику для тушения пожара


22.08.2017   11:37
На тушении масштабного лесного пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке будет задействована дополнительная спецтехника из Турции и Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который в настоящее время находится на месте происшествия.

Для скорейшей ликвидации пожара на склоне горы у села Даба, ранее сегодня по распоряжению премьера был создан чрезвычайный штаб, в который вошли представители МВД, органов местного самоуправления, Совета по государственной безопасности и управлению кризисами, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Перед собранием штаба, Квирикашвили сообщил журналистам, что утром на тушении пожара будут задействованы два турецких вертолета, а также один вертолет МЧС Азербайджана. По словам премьера, дополнительная техника будет работать на огненных фронтах недалеко от населенных пунктов.

«Ко всем очагам, о которых поступает информация, направляются пожарные бригады. Мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить наше население от стихии. Для этого в нашем распоряжении имеются соответствующие силы. Утром присоединится дополнительная техника из соседних стран. Уже достигнуто соглашение с турецкой и азербайджанскими сторонами, и мы справимся с этой стихией», — сказал Квирикашвили.

Информация о крупном возгорании лесного массива в Боржоми-Харагаульском парке поступила 20 августа, примерно в 14:30 часов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на территорию площадью более 5 гектаров.

В район села была направлена пожарная техника, однако из-за сложного рельефа подойти к очагам возгорания долгое время не удавалось. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции МВД Грузии. По просьбе грузинских властей, 21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиева распорядился направить в Грузию вертолет МЧС страны.

Большая площадь лесного массива близ села Даба сгорела во время августовской войны 2008 года. В течение последних лет на этой территории проводились работы по восстановлению сгоревшего леса. За девять лет зеленые активисты посадили на склонах гор десятки тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев.

МВД Грузии по факту возбудило уголовное дело по 187 статье УК Грузии — «порча имущества».






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