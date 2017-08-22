Микроавтобус из Армении попал в крупное ДТП в Грузии

22.08.2017 12:18 ДТП с участием армянского микроавтобуса произошло в Грузии утром во вторник, сообщает Новости-Армения. .



Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, 22-го августа в 08:19 из департамента по ЧС МВД Грузии поступил сигнал о том, что в 07:03 на 21-м километре трассы Кутаиси-Самтредия региона Цхалтубо близ села Парцханаканеби микроавтобус марки Mercedes-Benz Vito (водитель Григор Адоян 1984 года рождения) врезался в трактор.



В результате аварии шестеро пассажиров - Мариам Абрамян 1986 года рождения, Ирина Восканян 1981 года рождения, Соня Матевосян 1960 года рождения, Софья Манукян 2000 года рождения Анди Акопян 1952 года рождения и еще один человек, личность которого установить не удалось, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу Кутаиси.



Дополнительная информация будет предоставлена позднее.















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