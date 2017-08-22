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Площадь пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке увеличилась до 12 гектаров


22.08.2017   13:20
Более 12 гектаров леса в Боржоми-Харагаульском национальном парке было уничтожено пожаром. Об этом сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на заявление главы Национального лесного агентства Минприроды Грузии Торнике Гвазава.

На месте ЧС находится представители Кабмина Грузии, которые вошли в чрезвычайный штаб, созданный по распоряжению премьера Георгия Квирикашвили с целью ликвидации пожара. Накануне штаб определил план действий.

Члены правительства до сих пор затрудняются говорить, когда пожар будет потушен полностью. Вместе с тем, они отмечают, что на месте мобилизованы компетентные органы, которые используют все ресурсы.

«На протяжении всей ночи к ликвидации пожара были подключены порядка 300 пожарных-спасателей. Сегодня утром к ним присоединились 500 сотрудников Департамента по особым заданиям министерства внутренних дел. Как вы видите, также подключена авиация. Два вертолета наши — министерства внутренних дел, а также один — министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить их за помощь», — сказал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в эфире телеканала «Имеди».

Глава МВД Грузии заверил общественность, в том, что угрозы населенным пунктам и объектам пожар не представляет.

«На данном этапе опасности переброски огня на населенные пункты, практически, не существует. Очаги находятся, если можно так выразиться, в непроходимом лесу. Мы вместе с премьер-министром облетели место происшествия, идентифицировали очаги пожара, которые сейчас есть, дали соответствующие поручения разным ведомствам. Я хочу сказать, что на месте работает министерство инфраструктуры, здесь также находится министр. С помощью спецтехники проложена 3-километровая дорога для того, чтобы пожарные машины сумели приблизиться к очагам пожара, а затем осуществить их локализацию и ликвидацию», — добавил он.

Уже третий день в лесном массиве у села Даба продолжается борьба с пожаром. Из-за сложного рельефа вплотную подойти к очагам возгорания технике долгое время не удавалось. Накануне днем огонь быстро распространялся из-за ветра. По прогнозу синоптиков, ветер в Боржомском ущелье сегодня стихнет, однако сухая и жаркая погода сохранится.

В настоящее время на тушении задействованы два вертолета погранполиции МВД Грузии и один вертолет МЧС Азербайджана. В ближайшее время к работам подключатся еще два вертолета, направленные в Грузию властями Турции.

"Новости-Грузия"





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