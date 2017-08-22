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Елошвили: На 300 мм-вом газопроводе Боржоми-Бакуриани проблемы не возникали
22.08.2017 15:33
Министр энергетики Илья Елошвили находится в Боржоми, и участвует в работе чрезвычайного штаба по ликвидации огня, созданного под руководством премьер-министра.
По заявлению министра, 300-миллиметровый газопровод, связующий Боржоми и Бакуриани, находится почти на расстоянии 4 километров от места пожара, и работает бесперебойно.
"Газоснабжению населения, проживающего в зоне пожара, не угрожает опасность. Населению Боржомского муниципалитета также без задержки подается электроэнергия"- заявил министр энергетики.
Для ликвидации огня в Боржомском ущелье на данное время работают три вертолета. Пожарники борются с несколькими небольшими очагами огня. По последним данным, сгорело 12 гектаров площади.
У села Даба на территории, где был пожар в 2008 году, огонь возник днем 20 августа. Огонь распространился на склоне выше территории, восстановленной в 2014-2017 годы. 21 августа удалось локализовать огонь, но из-за поднявшегося ветра возникли новые очаги пожара.
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