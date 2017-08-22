Площадь пожара в Боржомском ущелье Грузии продолжает увеличиваться

22.08.2017 17:47 Площадь возгорания в лесу в Боржомском ущелье превысила 12 гектаров, заявил руководитель Национального лесного агентства министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Торнике Гвазава.



Ранее сообщалось, что огнем охвачены 6 га лесного массива.



"Вы сами видите, какой здесь ветер. Ведутся интенсивные спасательные работы. Работают три вертолета - два грузинских и один азербайджанский. Мы также ждем два вертолета, которые уже вылетели из Турции. Из-за ветра в разных местах возникают новые очаги возгорания, но их удается быстро локализовать", - сказал Т.Гвазава журналистам во вторник.



По его словам, все силы брошены на то, чтобы как можно быстро локализовать пожар. "Всю ночь велись работы, которые и сейчас не прекращаются ни на минуту. В результате возникновения новых очагов сгорело, предположительно, уже более 12 гектаров, в том числе и недавно посаженные саженцы", - заявил глава лесного агентства.



Как сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, возглавляющий чрезвычайный штаб по ликвидации пожара, борьбу с огнем ведут авиация, спецтехника и сотни пожарных-спасателей.



"Ситуация сложная, но контролируемая. Мобилизованы как государственные ресурсы, так и ресурсы соседних стран, и мы благодарны Азербайджану и Турции, всем, с которыми у нас очень тесная координация", - заявил Г.Мгебришвили.



При этом он подчеркнул, что идет интенсивная работа по локализации огня. "Главное, что на данном этапе нет опасности распространения огня на населенные пункты. Сегодня с утра дополнительно мобилизованы 500 сотрудников департамента особых поручений МВД, которые сразу же активно включились в операцию по ликвидации пожара. Также работает спецтехника, в лесу проложена дорога в 3 километра, чтобы пожарные машины смогли вплотную подойти к очагам возгорания", - отметил руководитель штаба.















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