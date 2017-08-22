В Боржомском ущелье возник новый очаг пожара

22.08.2017 18:34 Пожар в Боржомском ущелье усилился. В эти минуты возник новый очаг огня. Сильный ветер мешает гасить огонь, чувствуется сильное задымление.



В боржомском лесу с пожаром борются более чем 400 пожарников-спасателей. Из регионов Грузии перебросили группы чрезвычайных ситуаций.



На месте мобилизованы 100 лесников, которые вместе с пожарниками борются со стихией.



В Боржомском ущелье находятся 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД. Огонь гасят также с помощью авиации.

















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