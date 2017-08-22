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Автомобильную дорогу Пшавели-Абано-Омало затопило из-за оползня
22.08.2017 20:42
По информации Департамента автомобильных дорог, на 56-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало в последние дни активизировался оползневый участок, - об этом говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии.
По их информации, с расположенного около дороги истощенного и эрозированного оползневого склона на проезжую часть систематически попадает земляная и горная масса, часть которой достигает русла реки. Из-за этих оползневых процессов река частично запрудилась и в результате повышения уровня воды уже затопило два участка дороги.
На месте находятся соответствующие службы Департамента автомобильных дорог и начата мобилизация дополнительных машин-механизмов, чтобы очистить дорогу в кратчайшие сроки.
Департамент автомобильных дорог просит население проявлять осторожность при передвижении на данном участке и не останавливать машины в местах обвала камней.
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