Лесной массив загорелся в Горийском муниципалитете

22.08.2017 20:52 Пожар возник в Горийском муниципалитете. Горид прилегающий к селу Земо Бошура лесной массив.



Как сообщают СМИ, пожар распространился на территории площадью в 1 гектар. Из-за труднодоступной местности локализация пожара затруднена.



На место уже выехали пожарные бригады из Хашури. Туда же уже направился глава муниципалитета Гори Давид Ониашвили.















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