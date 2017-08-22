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Лесной массив загорелся в Горийском муниципалитете
22.08.2017 20:52
Пожар возник в Горийском муниципалитете. Горид прилегающий к селу Земо Бошура лесной массив.
Как сообщают СМИ, пожар распространился на территории площадью в 1 гектар. Из-за труднодоступной местности локализация пожара затруднена.
На место уже выехали пожарные бригады из Хашури. Туда же уже направился глава муниципалитета Гори Давид Ониашвили.
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