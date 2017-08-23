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На дороге Кобулети-Гурия столкнулись микроавтобусы


23.08.2017   11:50
На центральной автодороге Кобулети-Гурия в результате ДТП пострадали 28 человек. Они доставлены в разные больницы Кобулети. Четверо из них помещены в реанимационное отделение.

ДТП произошло сегодня утром, столкнулись друг с другом микроавтобусы. В результате столкновения один микроавтобус перевернулся. Один из них вез пассажиров из Батуми в Тбилиси, а другой – из Тбилиси в Батуми.

По данным МВД Грузии, расследование ведется по 1-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью).






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