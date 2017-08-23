Германия, Греция и Румыния предлагают Грузии помощь в тушении пожара

23.08.2017 11:53 Помощь в работах по ликвидации пожара, возникшего в Боржомском ущелье, Грузии предлагают еще несколько европейских стран.



Как сообщают в Чрезвычайном штабе, кроме Азербайджана, Турции, Армении и Беларуси, которые уже участвуют в работах по ликвидации, готовность оказать Грузии помощь выразили Германия, Румыния и Греция.



Работы по тушению пожара в Боржомском ущелье осуществляются в 24-часовом режиме.















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