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Германия, Греция и Румыния предлагают Грузии помощь в тушении пожара
23.08.2017 11:53
Помощь в работах по ликвидации пожара, возникшего в Боржомском ущелье, Грузии предлагают еще несколько европейских стран.
Как сообщают в Чрезвычайном штабе, кроме Азербайджана, Турции, Армении и Беларуси, которые уже участвуют в работах по ликвидации, готовность оказать Грузии помощь выразили Германия, Румыния и Греция.
Работы по тушению пожара в Боржомском ущелье осуществляются в 24-часовом режиме.
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