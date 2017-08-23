Ураган нанес ущерб черноморскому побережью Грузии

23.08.2017 12:04 В результате урагана, обрушившегося накануне поздно ночью на черноморский регион Гурия, в основном пострадали курорты Уреки, Шекветили и Григолети.



Сильный ветер повалил деревья, которые повредили линии электропередач. Из-за ливня, который продолжался три часа, затопленными оказались первые этажи жилых домов местных. О пострадавших не сообщается.



По информации пресс-службы районной администрации, глава администрации Озургетского района Мераб Чануквадзе, спасательные бригады и соответствующие службы находились на месте практически всю ночь и помогалинаселению.



В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередач — электроэнергию не получает незначительная часть населения. Как утверждают в администрации, подачу электроэнергии им восстановят в ближайшее время.



Сильный дождь был и в Кобулети (Аджария). Как сообщают в районной администрации города, на рассвете в результате непогоды была повреждена водопроводная труба, из-за чего часть населения осталась без воды. Поврежденную трубу специалисты уже восстановили, местные жители получат воду в ближайшие часы.















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