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Канистры для бензина обнаружили в Боржомском лесу


23.08.2017   14:31
В Боржоми-Харагаульском лесу, который горит с 20 августа, прохожие обнаружили канистру для бензина.

"Утром в Боржомском лесу мы наши 20-литровый бидон для бензина. Вызвали патруль, затем приехали из МВД, оценили, вызвали следователя и начали следствие. Сейчас я даю показания. В другом месте женщина тоже нашла два бидона для бензина", — пишет пользователь Akaa Sinjikashvily у себя на странице в соцсети Facebook.

В МВД Грузии заявляют, что следствие ведется в рамках уже возбужденного уголовного дела по факту пожара по статье "повреждение или уничтожение вещи".

Между тем, ранее глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, отвечая на вопрос журналиста, можно ли рассматривать пожар как диверсию, заявил, что следствие работает над всеми версиями.






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