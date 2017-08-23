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Минприроды Грузии проводит исследования качества воздуха в Боржоми


23.08.2017   17:54
Концентрация вредных веществ в воздухе Боржомского ущелья, где в течение трех последних суток бушует масштабный лесной пожар, не превышает допустимых норм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии находятся в Боржомском ущелье, где проводят исследования качества воздуха.

Сотрудники ведомства работают в населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости от зоны стихии: в селах Цеми, Садгери, Даба, Цагвери, Тба, Квибиси, а также на горном курорте Бакуриани и в городе Боржоми.

«В результате исследования, в воздухе были измерены твердые взвешенные частицы, диоксид азота и окись углерода. По результатам исследований все компоненты соответствуют предельно допустимым нормам. Проверка качества воздуха происходит на территории, прилегающей к зоне стихии», — говорится в сообщении ведомства.

Летом курорты Боржомского ущелья, которые окружают лесные массивы из ели и пихты, привлекают множество туристов, а также людей с заболеваниями дыхательных путей. Для оздоровительных и профилактических мероприятий сюда привозят детей.

Сегодня Компания развития горных курортов при Минэкономики Грузии распространила заявление в связи с масштабным природным пожаром. Директор компании заявил, что отдыхающим в Бакуриани не угрожает никакая опасность, и курорт продолжает принимать гостей в обычном режиме.

"Новости-Грузия"





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