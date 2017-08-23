Ветер мешает тушению пожара в Боржомском ущелье

23.08.2017 20:33 Сильный ветер, который поднялся в Боржомском ущелье, мешает тушению масштабного лесного пожара, заявил министр внутренних дел Грузии Геогий Мгебрившили.



Глава МВД руководит чрезвычайным штабом, сформированным 21 августа для борьбы с пожаром. Мгебришвили постоянно находится на месте ЧС.



«Довольно-таки сильное задымление. Утром я говорил, что погода была идеальной для того, чтобы мы сумели локализовать огонь, но в этих условиях, без ветра, мы работали всего около трех часов. Примерно в десять часов поднялся сильный ветер. Такого сильного ветра не было ни вчера, ни позавчера. Это очень осложняет нам процесс тушения пожара. Несмотря на это, мы всеми силами подключены к локализации пожара», — сказал Мгебришвили.



Министр отметил, что авиация, направленная в Грузию Турцией, Азербайджаном и Беларусью, успешно справляется с поставленными задачами и никаких технических проблем до сих пор не возникало.



«Проблемы с резервуарами воды нет. Вертолеты непрерывно работают с половины седьмого утра. Они заправляются топливом, а также набирают воду. У нас устроены специальные резервуары откуда происходит поднятие воды. Один вертолет, который выслала нам белорусская сторона, очень большой, ему нужны особые условия для взятия воды. Он берет воду из озера, расположенного в горах Хашури», — заключил он.



По поручению президента Александра Лукашенко в Грузию был направлен вертолет Ми-26 с группой спасателей на борту. Ми-26 — самый грузоподъемный транспортный вертолет в мире. За один раз он способен переправить к очагу возгорания до 15 тонн воды. На тушении также задействованы вертолет МЧС Азербайджана и два вертолета и самолет, направленные в Грузию властями Турции.















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