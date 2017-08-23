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В Кахети ликвидировали пожар, начавшийся из-за сжигания травы фермерами
23.08.2017 21:55
Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями ликвидировали масштабный пожар в Сигнахском районе, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.
Пожар начался в первой половине дня у села Бодбе. Огонь распространился на территорию площадью порядка 20 гектаров. Горела сухая растительность и солома, оставшаяся на полях после сбора урожая пшеницы.
С огнем боролись четыре пожарные машины и 20 пожарных-спасателей.
По предварительной информации, причиной пожара стал пал сухой травы, который проводили владельцы сельхозугодий, чтобы облегчить себе работу по очистке поля от нежелательной растительности и остатков урожая.
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