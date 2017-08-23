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Турист из Венгрии погиб в Сванети в результате несчастного случая


23.08.2017   21:57
Турист из Венгрии погиб в районе Местия в Сванетии, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии. По информации венгерских и грузинских СМИ, трагедия произошла, когда 30-летний путешественник находился на леднике Чалаади – это живописное место находится в 12 километрах от Местии, которое считается одним из самых популярных трекинг-маршрутов Сванети.

Вместе с группой других туристов гражданин Венгрии попал под камнепад. Мужчина получил серьезную травму головы, в результате которой скончался. Остальные члены группы не пострадали.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», что наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.






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