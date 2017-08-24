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Прицеп трейлера раздавил легковой автомобиль - погибли 5 человек
24.08.2017 11:11
В результате автодорожного происшествия в Гурии (Западная Грузия), около села Чибати, погибло 5 человек, в том числе один малолетний ребенок.
Как сообщают очевидцы, от трейлера отцепился прицеп и упал на легковой автомобиль. Из 6 пассажиров легкового автомобиля 5 погибли, а еще один доставлен в больницу.
По имеющейся информации, погибшие являются членами одной семьи.
Водитель трейлера - гражданин Казахстана. Случай произошел на рассвете, в 05:00.
Как сообщают в МВД, в связи со случившимся начато следствие по 7-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти пяти или более человек.
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