В Боржомском ущелье обнаружена бутылка, возможно из под «коктейля Молотова»

24.08.2017 11:50 Президента Федерации рафтинга Грузии Давид Кацарава, принимавший участие в тушении пожара, утверждает, что около одного из очагов пожара в Боржомском ущелье были найдены осколки бутылки, которые имели специфический запах, предположительно - запах бензина.



Как отметил Давид Кацарава, о найденном материале и соответствующем местоположении правоохранители будут проинформированы сегодня.



«Пока правоохранители не сделают заявление, говорить о диверсии рано, но у осколков бутылки был специфический запах, предположительно - запах бензина или дизеля», - заявил Давид Кацарава.



В рамках следствия по делу возникновения пожара в Боржомском ущелье обязательно будут учтены все детали, - заявили в пресс-службе МВД, комментируя заявление президента Федерации рафтинга Давида Кацарава.



По их информации, Давид Кацарава не обращался в следственное ведомство с заявлением, но по следам пожара в Боржомском ущелье и так ведется следствие по 2-й части статьи 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение вещи), «в рамках которого обязательно будут учтены все детали».

















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