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Армянские пожарные продолжают оказывать помощь Грузии в тушении пожара


24.08.2017   12:33
Армянские пожарники и спасатели с 06:30 четверга продолжают работы по тушению пожара в лесах Боржоми.

Как сообщает МЧС Армении, на место пожара выдвинулись четыре боевых расчета.

Пожар на территории национального заповедника Харагаули в Боржоми (близ села Даба) разгорелся 20-го августа. Власти Грузии направили заявку о помощи международному сообществу с просьбой о содействии в тушении пожара в Боржоми.

22-го августа в Грузию направилась колонна спасательной службы МЧС Армении в составе 8 пожарно-спасательных и 1 спасательного автомобиля, одной машины Центра медицины катастроф и мобильного центра управления.

Палаточный городок армянских пожарных-спасателей расположился близ населенного пункта Цахвери.






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