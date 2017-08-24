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Спасательные службы региона Рача переведены на чрезвычайный режим


24.08.2017   21:04
В связи с участившимися в Грузии пожарами в регионе Рача-Лучхуми-Земо-Сванети соответствующие службы перешли на чрезвычайный режим работы, сообщается на официальной странице в сети районной администрации края.

С данной инициативой выступили представители администрации губернатора края, управления Рача-Лучхуми-Земо-Сванети Национального лесного агентства и мажоритарный депутат парламента Гоча Энукидзе.

"Соответствующие службы перешли на усиленный режим работы для проведения мониторинга лесов и противопожарных мероприятий", — говорится в сообщении.

Администрация губернатора данного края обращается с просьбой ко всем людям быть осторожными и действовать максимально внимательно во избежание возможных рисков.

Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Особенно лесные пожары участились в августе. Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. По предварительным данным, сгорели десятки гектаров территории уникального леса. Ситуацию осложняют горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара Грузии помогает Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь. Еще во вторник стало известно, что и Россия готова оказать помощь.

Крупные пожары возникли и в нескольких местах в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Кахети, Шида Картли.






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