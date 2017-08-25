Минприроды опровергает слухи о гибели животных в Боржоми

25.08.2017 13:20 Министр окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Агулашвили заявляет, что пожарные не видели мертвых животных или птиц в Боржоми-Харагаульском лесу, в котором шестой день бушует пожар.



В результате пожара, по предварительной информации, сгорело порядка ста гектаров лесного массива с уникальной флорой.



По словам министра, точная информация по состоянии фауны будет после того, как удастся окончательно потушить огонь и специалисты смогут осмотреть территорию и провести исследование.



Министр отметил, что под большим риском могли оказаться рептилии и мелкие млекопитающие, часть которых, предположительно, уничтожена.



Агулашвили подтвердил, что основной ареал распространения пожара — это территория Боржомского леса, горевшая в 2008 году.



По его словам, горит, в основном, трава, а ветер разжигает огонь на оголенном склоне. Рядом есть лиственное и сосновое покрытие, однако огню не удается одолеть его.



Министр полагает, что в месте пожара вряд ли находились крупные млекопитающие, поскольку, например, у медведей, вряд ли были берлоги так близко к населенному пункту и они обязательно спаслись бы. Также спаслись бы и птицы, даже несмотря на то, что пожар уничтожил места их гнезда.



Боржоми-Харагаульский национальный парк является одним из самых больших национальных парков в Европе. Площадь заповедника составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6 % всей территории Грузии. Включает разные географические и экологические зоны, ландшафты и исторические памятники. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.



В настоящее время к тушению пожара подключены шесть вертолетов и специальный самолет — два вертолета погранполиции Грузии, один — спасательной службе Азербайджана, еще один — Беларуси, а два вертолета и самолет на помощь Грузии прислала Турция.



На месте продолжают работу 400 пожарных-спасателей, 100 лесников и 500 сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, а также пожарные и техника из Азербайджана и Армении. Эпицентр пожара находится в 11 км от курорта Боржоми, по данным Агентства по управлению ЧС Грузии, отдыхающим и жителям курорта опасность не угрожает.















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