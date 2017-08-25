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Экипажи скорой помощи и реаномобили останутся в зоне бедствия до окончательной ликвидации пожара
25.08.2017 14:31
Экипажи скорой помощи и реаномобили останутся в зоне бедствия до окончательной ликвидации пожара - информацию об этом публикует Министерство здравоохранения Грузии.
По информации Министерства, уже пятый день Центр по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи обеспечивает поставку медицинской услуги в Боржомском ущелье.
"Экипажи экстренной медицинской помощи и реаномобиля останутся в зоне стихии до окончательной ликвидации пожара. На месте развернута мобильная амбулатория, и медицинская палатка. До настоящего времени к медикам с просьбой о различной первой помощи обратились несколько пациентов, но ни один серьезный клинический случай не зафиксирован. Центр по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи снабдил пожарных–спасателей и местное население респираторами и масками"- заявили в Министерстве здравоохранения.
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