|
Азербайджанские пожарные помогли погасить огонь на территории площадью в 4 гектара
25.08.2017 17:46
Азербайджанские пожарные продолжают активное участие в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.
Как сообщил грузинскому бюро АПА командированный в Грузию сотрудник МЧС Тогрул Мехтиев, наиболее сложные участки на территории, охваченной огнем, доверены пожарным из Азербайджана.
«Сегодня мы завершили тушение пожара в зоне нашей ответственности площадью в 4 гектара. Личный состав МЧС Азербайджана готов к выполнению новых задач», - отметил он.
Отметим, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в зону стихийного бедствия отправлено 22 единицы техники МЧС, в том числе, 1 вертолет и 134 человека, а также 2 вертолета Госпогранслужбы с 6 членами экипажа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна