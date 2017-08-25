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Азербайджанские пожарные помогли погасить огонь на территории площадью в 4 гектара


25.08.2017   17:46
Азербайджанские пожарные продолжают активное участие в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.

Как сообщил грузинскому бюро АПА командированный в Грузию сотрудник МЧС Тогрул Мехтиев, наиболее сложные участки на территории, охваченной огнем, доверены пожарным из Азербайджана.

«Сегодня мы завершили тушение пожара в зоне нашей ответственности площадью в 4 гектара. Личный состав МЧС Азербайджана готов к выполнению новых задач», - отметил он.

Отметим, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в зону стихийного бедствия отправлено 22 единицы техники МЧС, в том числе, 1 вертолет и 134 человека, а также 2 вертолета Госпогранслужбы с 6 членами экипажа.






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