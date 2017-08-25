Появляются отдельные очаги, однако угрозы уменьшились - глава Минприроды

25.08.2017 18:39 Появляются отдельные очаги, однако, сравнительно с тем, что было накануне, угрозы уменьшились, - об этом заявил в беседе с журналистами министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Агулашвили.



Как отметил министр, сегодня с утра наблюдается позитивная динамика в работах по ликвидации пожара, «однако это не должно давать повода для самоуспокоения».



«Опять-таки мобилизована как тяжелая техника, так и авиация, и живая сила. Практика показала, что ввиду интенсивности ветра, выполненные вертолетом работы, зачастую становятся неэффективны, потому что требуется окончательная обработка-тушение этих конкретных очагов живой силой. Именно для этого мобилизована живая сила. По данным на сегодняшний день, подключено до 2 500 человек. В случае необходимости сила будет увеличена», - заявил Агулашвили.



По его же словам, для усиления огня необязателен шквал, даже небольшой ветерок способен разжечь оставшиеся очаги.



Министр охраны окружающей среды сказал и об ожидаемой погоде, отметив, что возможен небольшой дождь, однако он не сможет сыграть решающую роль в тушении пожара.















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