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Появляются отдельные очаги, однако угрозы уменьшились - глава Минприроды


25.08.2017   18:39
Появляются отдельные очаги, однако, сравнительно с тем, что было накануне, угрозы уменьшились, - об этом заявил в беседе с журналистами министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Агулашвили.

Как отметил министр, сегодня с утра наблюдается позитивная динамика в работах по ликвидации пожара, «однако это не должно давать повода для самоуспокоения».

«Опять-таки мобилизована как тяжелая техника, так и авиация, и живая сила. Практика показала, что ввиду интенсивности ветра, выполненные вертолетом работы, зачастую становятся неэффективны, потому что требуется окончательная обработка-тушение этих конкретных очагов живой силой. Именно для этого мобилизована живая сила. По данным на сегодняшний день, подключено до 2 500 человек. В случае необходимости сила будет увеличена», - заявил Агулашвили.

По его же словам, для усиления огня необязателен шквал, даже небольшой ветерок способен разжечь оставшиеся очаги.

Министр охраны окружающей среды сказал и об ожидаемой погоде, отметив, что возможен небольшой дождь, однако он не сможет сыграть решающую роль в тушении пожара.






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