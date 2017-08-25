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Браконьеры занимались вырубкой деревьев во время пожара в Боржомском лесу
25.08.2017 21:24
Несколько жителей сел Боржомского ущелья занимались незаконной вырубкой леса в зоне стихийного бедствия, где шестой день продолжается борьба с масштабным пожаром. О выявленных фактах рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Агулашвили в эфире телекомпании «Имеди».
На сегодняшний день за незаконную вырубку в Грузии установлен штраф в размере 500 лари (около 230 долларов). За повторное действие штраф увеличивается до 1000 лари (около 470 долларов).
«В Боржомском ущелье выявлены факты незаконной вырубки леса и деревьев браконьерами. Наши сотрудники выявили несколько человек. К сожалению, закон не дает мне право назвать их имена. Все они — жители ближайших сел. Придет время, когда суд установит факт административного правонарушения и оштрафует их», — заявил Агулашвили.
Министр выразил сожаление в связи с тем, что эти люди занимались браконьерством на фоне всеобщей консолидации и сплоченности во время пожара.
Пожар в Боржоми-Харагаульском национальном парке начался днем 20 августа, у села Даба. Согласно предварительным данным, за последние дни сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса.
Лес близ села Даба сгорел практически полностью во время августовской войны 2008 года. Тогда пожар в Боржомском ущелье продолжался несколько недель. Огонь охватил территорию площадью около 950 гектаров, полностью уничтожив 250 гектаров.
Проект по восстановлению леса начался в 2010 года при финансовой поддержке правительства Финляндии, а также рядовых граждан, зеленых активистов, неправительственных и коммерческих организации. В рамках кампании «Восстановление», за девять лет в Боржомском ущелье было высажено более 30 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. Большая их часть была уничтожена огнем в последние дни.
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