К ликвидации пожара в Боржомском ущелье подключилась авиация

26.08.2017 13:47 К работам по ликвидации пожара в Боржомском ущелье включилась авиация. К тушению малых очагов пожара подключен один вертолет Пограничной полиции.



На данный момент тумана в ущелье нет и, соответственно, по решению Чрезвычайного штаба, работу по ликвидации пожара начал один вертолет Пограничной полиции.



В случае необходимости, в работы по ликвидации включаться и другие вертолеты, в том числе, авиация, направленная соседними странами.















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