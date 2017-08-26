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К ликвидации пожара в Боржомском ущелье подключилась авиация
26.08.2017 13:47
К работам по ликвидации пожара в Боржомском ущелье включилась авиация. К тушению малых очагов пожара подключен один вертолет Пограничной полиции.
На данный момент тумана в ущелье нет и, соответственно, по решению Чрезвычайного штаба, работу по ликвидации пожара начал один вертолет Пограничной полиции.
В случае необходимости, в работы по ликвидации включаться и другие вертолеты, в том числе, авиация, направленная соседними странами.
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