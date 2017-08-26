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Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован - министр обороны
26.08.2017 15:03
Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако по решению премьер-министра Грузии, Чрезвычайный штаб продолжит работать еще несколько дней.
По информации Минобороны, сегодня утром состоялось совместное совещание министров обороны, внутренних дел и энергетики Грузии, по завершению которого министры изучили обстановку с вертолета.
По словам главы Минобороны Левана Изория, пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако в целях превенции живая сила останется на месте еще несколько дней для мониторинга и патрулирования.
По заявлению Левана Изория, ликвидировать пожар удалось активными усилиями различных ведомств.
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