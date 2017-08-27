Упавший в Боржомском ущелье вертолет проходил проверку два дня назад

27.08.2017 13:24 В связи с падением грузинского вертолета в Боржомском ущелье Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление.



В Боржомском ущелье, при превентивной обработке прилегающей к селу Даба территории, во время взятия воды из искусственного резервуара, устроенного на реке Гуджарула, вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, осуществил аварийную посадку.



На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные группы и соответствующая спецтехника, экипажи скорой медицинской помощи и патрульной полиции.



«По первичной информации, во время взятия воды, создалась угроза падения вертолета. В результате профессиональных и оперативных действий летчиков, удалось посадить вертолет, избегнув огромной трагедии... Аварийная посадка была осуществлена в воду.



С целью превенции и дальнейшего обследования, находящиеся в вертолете 4 члена экипажа перевозятся в лечебное учреждение в Тбилиси. Угрозы их жизни нет.



Вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной полиции МВД, прошел проверку 2 дня назад, 25 августа. Двигатель вертолета был в полном порядке. В ходе работ по ликвидации пожара в Боржомском ущелье этот вертолет осуществил до 600 вылетов, вылив на очаги огня до 1300 тонн воды. По факту начато расследование по 1-й части статьи 275 УК Грузии», - говорится в заявлении.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

