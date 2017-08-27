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Члены экипажа рухнувшего в воду вертолета доставлены в больницу Гудушаури
27.08.2017 13:51
Членов экипажа, пострадавших в результате падения вертолета в Боржомском ущелье, доставили в больницу Гудушаури. Вместе с тремя членами экипажа в больницу Гудушаури доставлено еще одно лицо, пострадавшее во время спасательной деятельности. Их привезли из Боржоми на 4 реанимобилях.
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Грузинский вертолет Ми-8 упал в Боржомском ущелье сегодня утром во время заполнения водного бака. Этот вертолет включился в работы по ликвидации пожара в Боржомском ущелье с первого же дня.
По существующей информации, члены экипажа получили лишь внешние повреждения, и угрозы их жизни нет.
На место падения вертолета прибыли глава МВД Грузии, а также эксперты-криминалисты и следователи. Ведутся работы по извлечению вертолета из воды.
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