Члены экипажа рухнувшего в воду вертолета доставлены в больницу Гудушаури

27.08.2017 13:51



Читайте также: Упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара в Боржоми (+фото, видео)



Грузинский вертолет Ми-8 упал в Боржомском ущелье сегодня утром во время заполнения водного бака. Этот вертолет включился в работы по ликвидации пожара в Боржомском ущелье с первого же дня.



По существующей информации, члены экипажа получили лишь внешние повреждения, и угрозы их жизни нет.



На место падения вертолета прибыли глава МВД Грузии, а также эксперты-криминалисты и следователи. Ведутся работы по извлечению вертолета из воды.



Членов экипажа, пострадавших в результате падения вертолета в Боржомском ущелье, доставили в больницу Гудушаури. Вместе с тремя членами экипажа в больницу Гудушаури доставлено еще одно лицо, пострадавшее во время спасательной деятельности. Их привезли из Боржоми на 4 реанимобилях.Грузинский вертолет Ми-8 упал в Боржомском ущелье сегодня утром во время заполнения водного бака. Этот вертолет включился в работы по ликвидации пожара в Боржомском ущелье с первого же дня.По существующей информации, члены экипажа получили лишь внешние повреждения, и угрозы их жизни нет.На место падения вертолета прибыли глава МВД Грузии, а также эксперты-криминалисты и следователи. Ведутся работы по извлечению вертолета из воды.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

