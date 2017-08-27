Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Члены экипажа рухнувшего в воду вертолета доставлены в больницу Гудушаури


27.08.2017   13:51
Членов экипажа, пострадавших в результате падения вертолета в Боржомском ущелье, доставили в больницу Гудушаури. Вместе с тремя членами экипажа в больницу Гудушаури доставлено еще одно лицо, пострадавшее во время спасательной деятельности. Их привезли из Боржоми на 4 реанимобилях.

Читайте также: Упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара в Боржоми (+фото, видео)

Грузинский вертолет Ми-8 упал в Боржомском ущелье сегодня утром во время заполнения водного бака. Этот вертолет включился в работы по ликвидации пожара в Боржомском ущелье с первого же дня.

По существующей информации, члены экипажа получили лишь внешние повреждения, и угрозы их жизни нет.

На место падения вертолета прибыли глава МВД Грузии, а также эксперты-криминалисты и следователи. Ведутся работы по извлечению вертолета из воды.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия заказала у Mitsubishi сотню электромобилей
Вход на территорию каньона Мартвили подорожал для иностранцев в три раза
Грузинская турфирма предлагает россиянам получить визу США в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины
Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
Убийца литовцев получил орден абхазских сепаратистов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США помогут ликвидировать последствия пожара в Хосровском заповеднике
Грузия еще раз попытается представить кандидатов в Страсбургский суд
МЧС Азербайджана распространило информацию об участии в тушении пожаров в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна