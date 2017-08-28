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После падения вертолета в Боржомском ущелье, разлилось до 1,3 тонны авиатоплива


28.08.2017   11:18
Группа из 12-и специалистов Департамента по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии работает на месте падения вертолета Ми-8 в Боржомском ущелье.

Принадлежащий погранполиции МВД Грузии вертолет участвовал в работах по ликвидации последствий масштабного лесного пожара. Сегодня утром вертолет совершил аварийную посадку на воду, в результате чего в искусственный водоем реки Гуджарула вылилось до 1,3 тонны авиационного топлива.

Для того, чтобы очистить водоем на месте были мобилизованы сотрудники Агентства по реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты Департамента по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«В результате оперативного реагирования соответствующего подразделения МВД загрязненная вода не распространилась на почву и окружающую среду. Вода в бассейне будет полностью очищена», — говорится в сообщении ведомства.

В результате падения вертолета легкие телесные повреждения получили трое членов экипажа, а также один из спасателей, помогавший им выбраться из воды. Их уже выписали из больницы после проведения соответствующих исследования и оказания медицинской помощи.

Для установления причин произошедшего следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта лицом, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью». Данное преступление наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности.

Вертолет Ми-8 подключился к тушению через несколько часов после начала пожара в Боржоми-Харагаульском национальном парке 20 августа. Воздушное судно доставляло воду к очагам в течение семи дней. За это время вертолет совершил порядка 600 вылетов.

"Новости-Грузия"





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