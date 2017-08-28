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Служба безопасности Facebook ежедневно закрывает один миллион аккаунтов


28.08.2017   11:47
Служба безопасности соцсети Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов, большинство из которых созданы спамерами, мошенниками и хейтерами. Об этом CNBC рассказал руководитель отдела безопасности Алекс Стамос, передает Украинская правда.

По словам Стамоса, таким образом, соцсеть демонстрирует свою способность обеспечить безопасность пользователям, а не только внедрять политику безопасности.

Однако учитывая то, что Facebook пользуются более 2 млрд людей, разработчикам все равно не удается убирать все потенциальные "угрожающие субъекты" и иногда они могут изъять аккаунты, фото, видео или сообщения, которые не представляют никакой опасности.

"Когда приходится справляться с миллионами взаимодействий ежедневно, нельзя применять правила безопасности совсем без промахов", - утверждает Стамос.

Он настаивает, что даже когда происходят какие-то проблемы с удалением контента, который не имел угрозы - это скорее технические проблемы внедрения политики безопасности, а не недостатки самых правил.

Свою позицию руководитель службы безопасности Facebook высказал в ответ на критику со стороны Евы Галперин, представительницы фонда "Electronic Frontier" - международной юридической организации, специализирующейся на цифровом праве.

Галперин считает, что политика удаления контента в соцсети является непрозрачной, делая все менее понятным, что можно публиковать.

Европейские политические лидеры, в свою очередь, неоднократно обращались к создателям Facebook с тем, что в соцсети слишком слабая защита и позволяет террористическим организациям легко распространять свои данные и планировать нападения.

На упреки оппонентов Стамос отвечает, что политика безопасности должна соотноситься с законодательством сотни стран, пользователи из которых имеют свои профили.

"В некоторых странах очень сложно определить понятие хейтерства", - пояснил Стамос.

Коллегу поддержал основатель Facebook Марк Цукерберг, который пообещал, что возьмет на работу 3 тыс. дополнительных работников, обязанностью которых будет изъятие оскорбительного и дискриминационного контента.






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