Боржомское ущелье покинули спасательные группы Армении и Азербайджана

28.08.2017 12:46 Боржомское ущелье уже покинули спасательные группы Армении и Азербайджана. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, спасательные группы покинули Боржомское ущелье поэтапно.



Сегодня Боржомское ущелье предположительно покинут спасатели из Беларуси и Турции.



Что касается Чрезвычайного штаба у села Даба, он продолжает работу, на месте остаются грузинские пожарные-спасатели.















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