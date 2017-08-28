|
Боржомское ущелье покинули спасательные группы Армении и Азербайджана
28.08.2017 12:46
Боржомское ущелье уже покинули спасательные группы Армении и Азербайджана. Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, спасательные группы покинули Боржомское ущелье поэтапно.
Сегодня Боржомское ущелье предположительно покинут спасатели из Беларуси и Турции.
Что касается Чрезвычайного штаба у села Даба, он продолжает работу, на месте остаются грузинские пожарные-спасатели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна