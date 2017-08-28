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Вертолет пограничной полиции МВД поднят из реки Гуджарула
28.08.2017 12:48
Из реки Гуджарула поднят вертолет пограничной полиции МВД Грузии. На данный момент ведется подготовка, чтобы вертолет был перевезен в Тбилиси на грузовом автомобиле.
После извлечения и реки вертолет осмотрели министр ВД и члены чрезвычайного штаба.
Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье 27 августа упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет совершил аварийную посадку в воду. Экипаж вертолета не пострадал.
В связи с происшествием МВД Грузии сделало специальное заявление:
«По первичной информации, во время взятия воды, создалась угроза падения вертолета. В результате профессиональных и оперативных действий летчиков, удалось посадить вертолет, избегнув огромной трагедии... Аварийная посадка была осуществлена в воду.
С целью превенции и дальнейшего обследования, находящиеся в вертолете 4 члена экипажа перевозятся в лечебное учреждение в Тбилиси. Угрозы их жизни нет.
Вертолет Ми-8, принадлежащий пограничной полиции МВД, прошел проверку 2 дня назад, 25 августа. Двигатель вертолета был в полном порядке. В ходе работ по ликвидации пожара в Боржомском ущелье этот вертолет осуществил до 600 вылетов, вылив на очаги огня до 1300 тонн воды. По факту начато расследование по 1-й части статьи 275 УК Грузии».
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